В New York Times объяснили, почему НАТО не позволит Киеву вступить в альянс

Из материала обозревателей издания следует, что в случае принятия страны Североатлантическому блоку придется применить пятую статью устава о взаимной обороне всех участников альянса.

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НАТО не позволит Украине присоединиться к альянсу, пока не завершится специальная военная операция. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Из материала обозревателей издания Эндрю Крамера и Дэна Билефски следует, что в случае принятия страны Североатлантическому блоку придется применить пятую статью устава о взаимной обороне всех участников альянса.

«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», - говорится в статье.

Журналисты приводят слова экспертов, которые считают, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент кажется в лучшем случае недостижимым. По их словам, на это могут уйти месяцы или даже годы.

При этом Киев обязан соблюсти требования принимающей стороны, среди которых демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона.

«В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное», - заявили обозреватели.

Издание также напомнило, что в прошлом Франция и ФРГ выступали против членства Украины в НАТО. Такого же мнения придерживался американский президент Джо Байден.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он заявил, что решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами Североатлантического блока.