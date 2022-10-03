В New York Times объяснили, почему НАТО не позволит Киеву вступить в альянс
НАТО не позволит Украине присоединиться к альянсу, пока не завершится специальная военная операция. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Из материала обозревателей издания Эндрю Крамера и Дэна Билефски следует, что в случае принятия страны Североатлантическому блоку придется применить пятую статью устава о взаимной обороне всех участников альянса.
«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», - говорится в статье.
Журналисты приводят слова экспертов, которые считают, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент кажется в лучшем случае недостижимым. По их словам, на это могут уйти месяцы или даже годы.
При этом Киев обязан соблюсти требования принимающей стороны, среди которых демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона.
«В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное», - заявили обозреватели.
Издание также напомнило, что в прошлом Франция и ФРГ выступали против членства Украины в НАТО. Такого же мнения придерживался американский президент Джо Байден.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он заявил, что решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами Североатлантического блока.