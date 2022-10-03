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Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить платеж за газ до 2024 года

Максим Крюков
23:23 03.10.2022
Как отмечают источники агентства, пока не понятно, смогут ли стороны прийти к соглашению.
Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить платеж за газ до 2024 года
© Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Анкара обратилась к Москве с просьбой отсрочить до 2024 года часть платежей за поставки природного газа, пытаясь смягчить экономический ущерб в связи с ростом цен на энергоносители. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимного собеседника.

«Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», - говорится в сообщении.

Как отмечают источники агентства, пока не понятно, смогут ли стороны прийти к соглашению.

Из материала следует, что сильная зависимость Турции от импорта энергоресурсов оказала сильное давление на национальную валюту и бюджет. По данным агентства, турецкая лира обесценилась почти на треть по отношению к американскому доллару с начала 2022 года, что является самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо.

Кроме того, дефицит торгового баланса республики в августе вырос более чем в два раза относительно того же месяца прошлого года и составил более одиннадцати миллиардов долларов.

Ранее в Германии спрогнозировали дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо. По данным экспертов, сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году. По словам главы Федерального сетевого агентства, если частные домохозяйства не будут экономнее, то в этом случае пострадает вся немецкая промышленность.

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