В Германии спрогнозировали дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо

По данным экспертов, сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году.

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Высокий уровень потребления газа частными домохозяйствами Германии может грозить дефицитом голубого топлива будущей зимой. Об этом рассказал глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

«Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году», - объяснил Мюллер в интервью для Frankfurter Allgemeine.

По его словам, если частные домохозяйства не будут экономнее, то в этом случае пострадает вся немецкая промышленность.

Мюллер отметил, что высокие цены приводят к значительному сокращению производства. Он также подчеркнул, что «Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо».

Ранее производители продуктов в ФРГ предупредили о возможности остановки производства пищевой промышленности из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим они попросили государственную помощь. Как пишут местные СМИ, страна переживает «худший кризис со времен окончания Второй мировой войны».