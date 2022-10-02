В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии спрогнозировали дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо

Виктория Ивашечкина
23:20 02.10.2022
По данным экспертов, сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году.
В Германии спрогнозировали дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Высокий уровень потребления газа частными домохозяйствами Германии может грозить дефицитом голубого топлива будущей зимой. Об этом рассказал глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

«Темпы частного потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году», - объяснил Мюллер в интервью для Frankfurter Allgemeine

По его словам, если частные домохозяйства не будут экономнее, то в этом случае пострадает вся немецкая промышленность.

Мюллер отметил, что высокие цены приводят к значительному сокращению производства. Он также подчеркнул, что «Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо».

Ранее производители продуктов в ФРГ предупредили о возможности остановки производства пищевой промышленности из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим они попросили государственную помощь. Как пишут местные СМИ, страна переживает «худший кризис со времен окончания Второй мировой войны».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:36 В стране и мире
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья
17:24 В стране и мире
Путин внес для ратификации в Госдуму договоры о принятии новых регионов в состав России
15:11 В стране и мире
Путин назначил Лаврова своим представителем на ратификации договоров о новых регионах
14:33 В стране и мире
Путин назначит врио глав четырех принятых в состав РФ регионов в течение 10 дней со дня принятия
13:58 Армия
Видео
ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.