Врачи ДНР получат новый передвижной рентгеновский аппарат

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Фонд помощи врачам «Герои» отправил в Донецкую Народную Республику передвижной рентгеновский аппарат последнего поколения для оказания помощи мирным гражданам и военнослужащим, которые получили различные травмы.

«Изначально мы создали фонд для того, чтобы помогать врачам во время эпидемии, сейчас совершенно другое время. Конечно же, помощь нашим коллегам - врачам - нужна на передовой. И мы делаем все для того, чтобы поддержать наших врачей», - сказал основатель фонда Кирилл Маслиев.

Помощь в транспортировке медицинского оборудования будет оказывать Союз офицеров запаса России, рассказал генеральный директор Фонда помощи врачам «Герои» Борис Герасин. Организация позволяет в безопасных условиях доставить все необходимое медикам, которые работают в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее «Звезда» рассказала, как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе спецоперации. Специалисты работают днем и ночью, чтобы оперативно оказывать помощь раненым военнослужащим. Местные врачи делают сложные операции, берут анализы. В их распоряжении имеются в том числе аппарат УЗИ и рентген, что зачастую позволяет быстро поставить нужный диагноз.