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Три этажа насквозь: разрушившие Дворец культуры в Золотом-5 ракеты HIMARS были с замедленными взрывателями

Егор Левин
Владислав Кустов
17:46 29.09.2022
Огонь из HIMARS всегда ведется по спутниковому наведению, ракеты, как правило, управляемые, их ведут от начала полета до попадания - случайным удар четырьмя ракетами по одной цели назвать невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Город Золотое-5 все восемь лет на протяжении боевых действий в Донбассе был в составе ЛНР. В определенные моменты линия фронта проходила по самой границе города. Союзные силы значительно отодвинули ВСУ, и на какое-то время жители забыли про обстрелы, но для РСЗО HIMARS расстояние от фронта до города сейчас ничего не значит. Сегодня ВСУ ударили по местному Дворцу культуры.

Ракеты, выпущенные из реактивной системы, были оснащены взрывателями замедленного действия. Они прошли три этажа и взорвались уже внутри здания, результатом чего стали масштабные и значительные разрушения. Во Дворце культуры не только проходили концерты, но и занимались в различных кружках дети. Фактически это самый центр города, окруженный несколькими жилыми домами.

Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации, по городу было выпущено четыре ракеты HIMARS - все попали по зданию Дома культуры. Огонь из данного РСЗО всегда ведется по спутниковому наведению, ракеты, как правило, управляемые, их ведут от начала полета до попадания. Так что случайным удар, когда четыре ракеты попали в одну цель, назвать можно вряд ли. К счастью, в тот момент в здании не проходило никаких мероприятий, поэтому обошлось без жертв.

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