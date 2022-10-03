Правительство РФ ввело санкции против оператора немецкого газового хранилища «Катарина»

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Правительство Российской Федерации ввело санкции против оператора немецкого подземного газового хранилища «Катарина». Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Под специальные экономические меры попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ». Это совместное предприятие, которое было создано в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG.

Напомним, в мае под подобные санкции России попала 31 организация из Европы, Сингапура и США. Среди них есть зарубежные дочерние компании «Газпрома».

Компаниям, включенным в перечень, запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, сделки, предусматривающие заход судов в порты России, принадлежащих или зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению, а также сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу лиц, находящихся под санкциями.