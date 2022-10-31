В латвийском городе во время сноса советского обелиска задержали десятки человек

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Обелиск с лицами советских солдат снесен в сквере Славы латвийского города Даугавпилс. Во время сноса полиция арестовала несколько десятков протестующих, сообщает портал LSM.

Мемориал демонтировали в ночь на понедельник, 31 октября. Вечером в сквере собрались люди, они возложили к памятнику цветы, поставили свечи. После того как прибыла специальная техника для сноса, в толпе начались волнения: люди кричали «Позор!», свистели, в строительный экскаватор запустили несколько камней. В результате протестных акций было задержано 37 человек.

Ранее латвийские власти остановили соглашение с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило снести памятник Освободителям в рижском парке Победы. Целью демонтажа советских мемориалов является «предотвращение очернения ценностей Латвии как демократической страны», заявили в парламенте страны.