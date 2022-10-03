В Белгородской области рассказали, как идет процесс частичной мобилизации

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В военкоматах Белгородской области продолжаются мероприятия по частичной мобилизации граждан. Сейчас к ним съезжаются люди, которые получили повестки. В основном, мужчины около 30 лет. Все ранее отслужили и имеют воинские специальности. Большинство граждан прибывают самостоятельно, не дожидаясь повестки.

Все призванные проходят медицинский осмотр. Если выявляются серьезные заболевания, то проводится углубленное обследование. Об этом сообщил военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай. По его словам, частичная мобилизация идет по графику.

Приоритет отдается мотострелкам, танкистам, артиллеристам, специалистам ПВО и связистам. Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса с боевым опытом. Уже отмобилизованным гражданам выдают форму, продовольствие и средства защиты.

Кроме того, с 1 ноября в Белгородской области стартует осенний призыв. Военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай отметил, что юноши из числа призывников не будут отправляться в приграничные районы. Они будут служить в Московской и Нижегородской областях, а также в других регионах страны.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов