МИД Польши предложил послу РФ содействие в обмен на осуждение референдумов

Сегодня одновременно в нескольких странах Европы были вызваны российские послы в связи с присоединением к России новых территорий.

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В польском МИД, куда сегодня был вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев, призвали его осудить референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсона в состав РФ. Об этом Андреев рассказал в беседе со «Звездой». Взамен на такую лояльность послу предлагали содействие и поддержку.

«Впервые я такое услышал. Мне было предложено отмежеваться и осудить. В этом со стороны польских властей будет оказана поддержка и так далее. Я сказал, что не вижу смысла продолжать дискуссию на эту тему и что наши позиции диаметрально противоположные и взаимопонимания мы не найдем. Мне было сказано, что если я и сотрудники посольства осудят политику российского руководства, то мы найдем поддержку. Наглость безграничная», - поразился посол.

Посол РФ также пытался вручить представителю МИД Польши полный текст выступления президента Владимира Путина по теме принятия в состав РФ новых регионов, но представители польской стороны отказались принять его.

Сегодня одновременно в нескольких странах Европы были вызваны российские послы в связи с присоединением к России Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Коллективный Запад заявил о непринятии итогов народного волеизъявления.