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Глава Минсельхоза заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия

Максим Крюков
01:11 03.10.2022
По словам Дмитрия Патрушева, экспорт зерна, продовольствия, удобрений и других видов продукции в сфере АПК сдерживается скрытыми ограничительными мерами.
Глава Минсельхоза заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Антироссийские санкции, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине, не затормозили темпы развития отечественного агропромышленного комплекса, но в то же время экспорт зерна, продовольствия, удобрений и других видов продукции в данном направлении сдерживается скрытыми ограничительными мерами. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, что в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и продолжится до 30 июня 2023 года, Россия может осуществить поставки «не менее, а может быть, и более 50 миллионов тонн зерна» на мировой рынок.

«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами - это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», - сказал он в интервью РБК.

Глава Минсельхоза пояснил, что имеет в виду ограниченную доступность необходимых для транспортировки зерна судов. Он отметил, что международные логистические компании избегают сотрудничества с экспортерами из России.

«У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами», - добавил министр.

Также Патрушев заявил, что РФ является надежным партнером, подчеркнув, что Москва готова соблюдать все договоренности для обеспечения продовольствием нуждающихся стран.

Ранее глава Минсельхоза заявил о возможности обеспечить российский рынок зерном за счет сокращения экспорта. Количество собранных в этом году зерновых заметно уменьшилось по сравнению с прошлым годом, поэтому обеспечить внутренний рынок предлагается за счет сокращения поставок за рубеж.

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