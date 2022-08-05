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Минсельхоз заявил о возможности обеспечить российский рынок зерном за счет сокращения экспорта

Анастасия Бобылева
13:21 05.08.2022
Количество собранных в этом году зерновых заметно уменьшилось по сравнению с прошлым годом, поэтому обеспечить внутренний рынок предлагается за счет сокращения поставок за рубеж.
Минсельхоз заявил о возможности обеспечить российский рынок зерном за счет сокращения экспорта
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Россия может сократить план по экспорту зерна за рубеж, как сообщает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Так она сможет обеспечить зерном внутренний рынок за счет своих ресурсов.

Он пояснил, что собранные 55 миллионов тонн зерновых с 27% обработанных полей являются значительно меньшим показателем, чем в прошлом году. Такое снижение урожая объясняется поздним началом работ из-за холодной весны во многих регионах. Помимо этого, есть трудности с поставками комплектующих для техники.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть» - передает РИА Новости слова Патрушева на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии.

Ранее Дмитрия Патрушева избрали в совет директоров «Газпрома». Решение акционеры компании приняли на годовом собрании.

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