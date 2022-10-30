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Более 90 человек погибли при обрушении вантового моста в Индии

Ирина Елагина
21:13 30.10.2022
Вантовый мост в индийском штате Гуджарат рухнул через пять дней после ремонта.
Более 90 человек погибли при обрушении вантового моста в Индии
© Фото: Naveen Sharma Keystone Press Agency Globallookpress
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По меньшей мере 91 человек погиб, не менее 100 числятся пропавшими после обрушения вантового моста в городе Морби в индийском штате Гуджарат. Телеканал NDTV сообщил подробности трагедии на старинном мосту, который несколько дней назад - 26 октября - открыли после ремонта.

«Мост британской эпохи в Морби Гуджарата рухнул всего через неделю после ремонта. На мосту находилось около 500 человек. Погиб по меньшей мере 91 человек. Идут поиски более 100 человек, упавших в реку», - сообщает телеканал.

По данным СМИ, трагедия произошла сегодня вечером, и поисковая операция осложнена отсутствием света.

«Около 100 человек все еще находятся в ловушке в водах реки Мачу. На видео с места видно, как многие борются в воде, пытаясь добраться до берега в темноте», - рассказывают очевицы.

Со слов местных жителей известно, что среди погибших много женщин и детей. Порядка 70 человек были спасены и госпитализированы.

Вантовый мост в Морби построен в середине XIX века и считается одной из достопримечательностей города, в течение семи месяцев переправа была закрыта на капитальный ремонт, мост отрыли для публики 26 октября, в Новый год в Гуджарати.

«На прошлой неделе был проведен ремонт. Мы тоже в шоке», - заявил в интервью телекомпании министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерджа.

По словам Мерджа, правительство штата взяло на себя ответственность за эту трагедию.

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