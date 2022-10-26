США ввели новые санкции против граждан и компаний РФ

В расширенный список вошли восемь лиц и 12 организаций.

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщили о введении новых санкций против российских граждан и компаний. В расширенный список вошли восемь лиц и 12 организаций.

Так, согласно информации с сайта Минфина США, под санкции попала певица Сара Шор, известная как Жасмин, а также ее муж - Илан Шор.

Ранее обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон заявил, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, а только укрепили рубль и ослабили Запад. По мнению эксперта, ограничения не сработали из-за резкого скачка цен на энергоносители, а поскольку Россия экспортирует нефть и газ в страны Европы, то Москва заработала больше денег, чем в предыдущем году.