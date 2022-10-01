В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«С нас хватит!»: британцы набросились на Трасс за угрозы в адрес Путина

Ирина Елагина
20:53 01.10.2022
Пользователи Twitter возмутились желанием премьера Британии отомстить России за референдумы новыми санкциями.
«С нас хватит!»: британцы набросились на Трасс за угрозы в адрес Путина
© Фото: Florian Gaertner PHOTOTHEK Globallookpress
Читайте нас на:

Пользователи Twitter забросали гневными комментариями заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о намерении ужесточить санкции против России из-за референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в состав РФ.

«Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие действия, включая введение дополнительных санкций, чтобы вывести из строя путинскую военную машину. Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл... Великобритания никогда не признает регионы Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье кроме как территорией Украины», - написала Трасс в посте, вызвавшем скандальную реакцию.

Подписчики Трасс сочли расточительством тратить деньги на поддержку Украины, вместо того чтобы решать внутренние проблемы Англии.

«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности... С меня хватит!» - прокомментировал один из пользователей соцсети.

«Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?» - озадачил Трасс другой комментатор.

«Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности», - возмутился еще один читатель Трасс.

Подписчики Трасс обратили внимание на неэффективность антироссийских санкций и просили сосредоточиться на перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине вместо эскалации.

«Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», - отреагировал один из подписчиков английского премьера.

«Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», - цитирует РИА Новости одного из комментаторов.

Подписчиков возмутил и тот факт, что английский премьер слишком много внимания уделяет украинскому вопросу, словно работает не в Лондоне, а в Киеве.

«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» - задал вопрос пользователь соцсети.

«Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого», - заключил другой комментатор.

Напомним, что накануне Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию, не признающую референдумы о вхождении четырех регионов в состав РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:28 Спорт
РИА Новости: фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе к Соколовской
20:09 В стране и мире
Росавиация: неизбрание России в совет ИКАО не повлияет на международные полеты из РФ
16:55 Армия
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
15:11 Армия
Видео
Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут призывать во время частичной мобилизации
14:09 В стране и мире
Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru погиб в боях под Авдеевкой
Популярное
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожены цеха по сборке ракет к комплексам «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.