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Пользователи Twitter забросали гневными комментариями заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о намерении ужесточить санкции против России из-за референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в состав РФ.

«Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие действия, включая введение дополнительных санкций, чтобы вывести из строя путинскую военную машину. Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл... Великобритания никогда не признает регионы Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье кроме как территорией Украины», - написала Трасс в посте, вызвавшем скандальную реакцию.

Подписчики Трасс сочли расточительством тратить деньги на поддержку Украины, вместо того чтобы решать внутренние проблемы Англии.

«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности... С меня хватит!» - прокомментировал один из пользователей соцсети. «Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?» - озадачил Трасс другой комментатор. «Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности», - возмутился еще один читатель Трасс.

Подписчики Трасс обратили внимание на неэффективность антироссийских санкций и просили сосредоточиться на перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине вместо эскалации.

«Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», - отреагировал один из подписчиков английского премьера. «Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», - цитирует РИА Новости одного из комментаторов.

Подписчиков возмутил и тот факт, что английский премьер слишком много внимания уделяет украинскому вопросу, словно работает не в Лондоне, а в Киеве.

«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» - задал вопрос пользователь соцсети. «Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого», - заключил другой комментатор.

Напомним, что накануне Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию, не признающую референдумы о вхождении четырех регионов в состав РФ.