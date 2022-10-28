За мужество и отвагу: отличившихся в СВО добровольцев наградили в Ростовской области

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В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области состоялась церемония вручения государственных наград. К наградам были представлены военнослужащие добровольческого отряда, отличившиеся в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

За проявленные при выполнении воинского долга мужество и героизм офицеры и солдаты отряда были удостоены орденов Мужества и медалей «За отвагу». Награды вручил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО генерал-майор Константин Запатоцкий.

«Проводили разведывательные действия. Закрепились. Не дали противнику наступить. Отбили его атаки. Также после штурма зашли на укрепленные районы и закрепились, чем обеспечили проход наших подразделений в дальнейшем направлении», - рассказал о своем подвиге командир добровольческого отряда старший лейтенант Иван.

Немногим ранее сообщалось, за что получил «Золотую Звезду» командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко. Он поражал воздушные цели из ПЗРК в зоне спецоперации. Его взводом было уничтожено 12 штурмовиков Су-25 и четыре вертолета Ми-8 ВСУ. Лично офицером Анатолием Ищенко - пять самолетов и три вертолета.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.