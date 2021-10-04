Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания

Светлана Иванова
12:50 04.10.2021
Речь идет об ученом Калифорнийского университета Дэвиде Джулиусе и сотруднике Медицинского института Говарда Хьюза Ардеме Патапутяне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vivienne, flickr
Читайте нас на:

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Ученые исследовали, какие процессы отвечают за отправку нервных импульсов в мозг. Для этого они провели ряд экспериментов.

Так, 65-летний Дэвид Джулиус при помощи капсаицина, острого соединения из перца чили, вызывающего ощущения жжения, смог определить рецептор в нервных окончаниях кожи.

Другой ученый – 54-летний Ардем Патапутян сфокусировался на изучении клеток, чувствительных к давлению. В результаты был открыт новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже, а также внутренних органах.

Как говорится на сайте оргкомитета Нобелевской премии, открытия исследователей помогли определить механизмы восприятия тепла и холода нервной системой, что критически важно для выживания человека, поэтому стало прорывом.

С вручения премии по физиологии и медицине началась «нобелевская неделя». Во вторник, 5 октября, станет известно, кто получит премию по физике, в среду, 6 октября, - по химии, в четверг, 7 октября, - по литературе. Последними объявят лауреатов премии мира и экономики.

 Из-за пандемии вручение наград второй год подряд будет проходить в тех странах, где проживают номинанты, а не в Стокгольме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:45 В стране и мире
В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу
12:47 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал о состоянии объявившего голодовку Саакашвили
11:38 В стране и мире
Сотрудника посольства Северной Македонии в РФ объявили персоной нон грата
10:30 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве
08:45 В стране и мире
Видео
СК раскрыл подробности дела бывшего мэра Владивостока
Популярное
Видео
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.