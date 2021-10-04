Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Ученые исследовали, какие процессы отвечают за отправку нервных импульсов в мозг. Для этого они провели ряд экспериментов.

Так, 65-летний Дэвид Джулиус при помощи капсаицина, острого соединения из перца чили, вызывающего ощущения жжения, смог определить рецептор в нервных окончаниях кожи.

Другой ученый – 54-летний Ардем Патапутян сфокусировался на изучении клеток, чувствительных к давлению. В результаты был открыт новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже, а также внутренних органах.

Как говорится на сайте оргкомитета Нобелевской премии, открытия исследователей помогли определить механизмы восприятия тепла и холода нервной системой, что критически важно для выживания человека, поэтому стало прорывом.

С вручения премии по физиологии и медицине началась «нобелевская неделя». Во вторник, 5 октября, станет известно, кто получит премию по физике, в среду, 6 октября, - по химии, в четверг, 7 октября, - по литературе. Последними объявят лауреатов премии мира и экономики.

Из-за пандемии вручение наград второй год подряд будет проходить в тех странах, где проживают номинанты, а не в Стокгольме.