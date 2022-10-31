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«Известия»: в России усилят защиту энергообъектов от беспилотников

Анна Касаткина
06:31 31.10.2022
Минэнерго до 1 ноября поручено проработать вопрос о введении бесполетной зоны над значимыми объектами ТЭК.
«Известия»: в России усилят защиту энергообъектов от беспилотников
© Фото: Patrick Pleul ZB Globallookpress
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Правительство РФ поручило Министерству энергетики проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над значимыми объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом говорится в адресованном энергокомпаниям письме ведомства, которое есть в распоряжении «Известий».

Вопрос предлагается проработать до 1 ноября. В Минэнерго изданию подтвердили, что подобная работа ведется и назвали инициативу критически важной для энергетической безопасности.

В ведомстве отметили, что с 2017 года зоны ограничения полетов уже установлены над некоторыми объектами ТЭК. При этом на самих собственников предприятий в соответствии с законодательством ограничения не распространяются.

В случае внедрения зон ограничения полетов над объектами ТЭК присутствие дрона можно будет считать угрозой с основанием для устранения беспилотника, объяснили в Минэнерго. Там также добавили, что право на применение средств противодействия БПЛА — например, ручных и стационарных глушилок — есть сейчас только у силовых структур. Власти прорабатывают вопрос о предоставлении таких полномочий и организациям, обеспечивающим защиту объектов ТЭК.

По мнению опрошенных газетой экспертов, создание бесполетной зоны надо объектами ТЭК особенно актуально в связи с проведением специальной военной операции на Украине, так как российские объекты инфраструктуры в приграничных районах могут подвергаться атакам с воздуха.

Ранее в Севастополе беспилотник совершил атаку на Балаклавскую теплоэлектростанцию. Удар пришелся на трансформатор, который находился в главном корпусе здания.

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