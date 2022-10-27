Опубликованы кадры Балаклавской ТЭС после атаки с беспилотника

Основной удар пришелся на трансформатор, который находится в главном корпусе здания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» побывала вблизи Балаклавской ТЭС в Севастополе, на которую ночью была совершена атака беспилотника. Основной удар пришелся на трансформатор, который находится в главном корпусе здания.

В момент налета трансформатор был на профилактике, отмечает корреспондент, поэтому возникший пожар удалось ликвидировать силами сотрудников ТЭС, не дожидаясь приезда МЧС. В настоящее время станция работает в штатном режиме, снаружи каких-либо следов разрушений или возгорания нет.

Напомним, информация об атаке Балаклавской ТЭС с БПЛА появилась утром 27 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев указал, что в результате этого загорелся трансформатор. Никто из сотрудников ТЭС не пострадал.