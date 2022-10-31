В ООН призвали Израиль отказаться от ядерного оружия

В резолюции ООН говорится, что Израиль - единственная ближневосточная страна, до сих пор не подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия.

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Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать всю соответствующую инфраструктуру в ведение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое решение принял Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования. В поддержку этого решения проголосовали 152 государства, против высказались пять стран: сам Израиль, США, Канада, Палау и Микронезия. Еще 24 страны воздержались, пишет The Jerusalem Post.

В резолюции ООН особое внимание обращается на то, что Израиль – единственная ближневосточная страна и одна из трех стран наряду с Индией, Пакистаном и Южным Суданом, которая до сих пор не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

В коне августа участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, несмотря на интенсивные консультации, которые длились практически месяц. Добиться успеха не удалось из-за расхождения точек зрения по некоторым пунктам. Так, например, Россию не устроили спекуляции по поводу Украины. По мнению заместителя главы российской делегации Андрея Белоусова, помешали лживые и политизированные высказываний некоторых делегаций.

В то же время специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман счел проект итогового документа неидеальным, но при этом он выразил сожаление, что его не удалось принять. Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет. В ее задачи входит проведение обзора исполнения договора за отчетный период и планирование на будущее.