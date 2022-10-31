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Артиллерист ВС РФ рассказал о работе расчета гаубицы «Мста-Б» на запорожском направлении

Максим Низкодубов
Максим Крюков
05:35 31.10.2022
По укрепрайонам, бронетехнике и живой силе ВСУ работают не только буксируемые гаубицы «Мста-Б» и самоходные установки «Мста-С», но и ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие артиллерийских подразделений признаются, что самое важное в их работе - это скрупулезность. На плечах наводчика - огромная ответственность. Малейшая ошибка на постановке прицела или расчете угломера может привести к тому, что снаряд отклонится от заданной цели. Один из боевых расчетов так полюбил 152-мм гаубицу «Мста-Б» за ее неприхотливость и надежность, что дал ей экзотическое имя - «Матильда».

«При работе с ней делать все надо аккуратно. Восстанавливать наводку. Восстанавливать пузырьки. Наводиться постоянно в одну и ту же точку. И не допускать ошибок», - сказал российский военный.

На запорожском направлении полковая артиллерия Вооруженных сил РФ растянута вдоль всей линии фронта. По укрепрайонам, бронетехнике и живой силе ВСУ работают не только буксируемые гаубицы «Мста-Б» и самоходные установки «Мста-С», но и смертоносные ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы российской артиллерии в ходе спецоперации. Сегодня артиллерия - это надежная опора и прикрытие для танковых и мотострелковых соединений российских войск. В любую минуту готовая нанести массированный удар и не дать противнику продвинуться вглубь обороны.

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