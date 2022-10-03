Пропавшего в Сочи музыканта Легостаева нашли живым

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где находился мужчина.

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В Сочи сотрудники правоохранительных органов нашли живым пропавшего без вести российского музыканта Константина Легостаева. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где находился мужчина. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне артист решил поплавать в море, но после купания на берег так и не вернулся. Коллеги Легостаева обратились за помощью в полицию.