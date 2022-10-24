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Певцы Владимир и Маруся Левкины дали концерт для мобилизованных в Калининграде

05:05 24.10.2022
Артисты поделились: рады быть полезными в такие сложные и трудные времена российским военнослужащим.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Эстрадные певцы Владимир и Маруся Левкины провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде. Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей Балтийского флота.

Артисты исполнили песни из своего репертуара. Тепло поприветствовав певцов, военнослужащие наградили их овациями. Завершая концертную программу Владимир и Маруся Левкины пообщались с военнослужащими, выразили им слова поддержки и сделали совместные памятные фотографии.

«Для меня реально честь поддержать наших военных. И Чечня, и Сирия, и Югославия, и практически все наши военные базы, которые мы объехали вместе с Министерством обороны», - рассказал Владимир о местах, в которых приходилось выступать перед военными, включая военные базы в Армении, Киргизии и Таджикистане.

Его супруга Маруся обратила внимание на ту признательность, которые российские военнослужащие выражают эстрадным исполнителям за то, что те не бросили Россию, как многие их коллеги по сцене и не стали ее оскорблять.

«Приехав в одну такую часть, после концерта к нам подошел парень молодой и сказал такую фразу, которая просто расставила все точки над и: "Спасибо, что не уехали, что не поливаете нашу страну и спасибо, что вы с нами"», - поделилась Мария Левкина.

Перед началом концерта с участниками мероприятия побеседовали ветераны Балтийского флота, представители общественных организаций и научного сообщества Калининграда.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях Балтийского флота и флотских учреждениях культуры для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих в течение всего периода проведения частичной мобилизации. Также совсем недавно в гостях у мобилизованных военнослужащих побывали актеры московского театра «Et Cetera».

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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