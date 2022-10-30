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Высшие и довузовские учебные заведения МО РФ приняли участие в Географическом диктанте - 2022

13:40 30.10.2022
В этом году акция проходит на всех континентах под слоганом «Мой край. Моя страна. Мои открытия».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Курсанты, слушатели, адъюнкты Высших учебных заведений и воспитанники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в масштабной международной просветительской акции, проводимой Русским географическим обществом «Географический диктант».

В этом году акция проходит на всех континентах под слоганом «Мой край. Моя страна. Мои открытия». Каждый год Географический диктант пишут жители самых разных стран. Задания основного варианта диктанта впервые адаптированы под зарубежную аудиторию и переведены на три иностранных языка: английский, испанский и французский. 

В состав заданий этого года войдут вопросы непрофессиональных авторов, присланные на конкурс Русского географического общества «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» в рамках Года культурного наследия народов России и отобранные экспертами РГО. Среди них вопросы по географии России, связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества Владимира Путина. За семь лет диктант охватил все континенты и проводился на Международной космической станции, в Арктике и Антарктиде. В нем приняли участие более 2,4 миллиона человек. В 2017 году диктант впервые стал международным. Общее количество стран, присоединившихся к акции за все годы ее проведения, составило 122.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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