Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

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Группировка «Ансар Алла» (хуситы), правящая на севере Йемена, пригрозила возобновлением ударов по нефтяной структуре Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств», - отметили хуситы, передает телеканал «Аль-Масира».

Они также призвали работающие в странах компании покинуть данные территории. Хуситы подчеркнули, что враждебные страны нарушают условия перемирия. А также не дают йеменскому народу использовать право на распределение национальных богатств для выплаты зарплат госслужащим.

В начале года арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, согласно СМИ, объявила о старте бомбардировок столицы Йемена - города Саны. Соответствующее решение якобы было принято как ответная мера на атаки шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) по ОАЭ. Как утверждалось, атака была вызвана «военной необходимостью».