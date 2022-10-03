Bloomberg: ЕС может сделать исключение для лоцманов в новом пакете санкций против РФ

По данным агентства, обсуждаемое в Евросоюзе исключение даст возможность владельцам судов нанимать лоцманов-специалистов, которые будут проводить суда, в частности, через проливы Дании.

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Европейский союз может сделать исключение из пакета антироссийских санкций для лоцманов, чтобы они могли проводить морские суда с энергоносителями через проливы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свой источник.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», - следует из материала.

По данным агентства, обсуждаемое в Евросоюзе исключение даст возможность владельцам судов нанимать лоцманов-специалистов, которые будут проводить суда, в частности, через проливы Дании. Эти пути используются для транспортировки нефтепродуктов из РФ.

Накануне стало известно, что Евросоюз намерен принять новый пакет антироссийских санкций на предстоящем саммите в Чехии. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в послании лидерам 27 стран ЕС перед встречей в Праге, которая пройдет 6-7 октября. По его словам, в повестку саммита Евросюза также войдут вопросы военной и финансовой помощи Украине.