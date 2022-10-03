ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ жителя Херсона

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 28-летнего жителя Херсона по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба силового ведомства.

«ФСБ РФ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже», - говорится в сообщении.

По данным силовиков, мужчина был завербован в 2021 году. С начала проведения специальной военной операции он активно использовался СБУ для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил России, маршрутах их перемещения по территории Херсонской области, видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Уточняется, что информацию куратору из СБУ мужчина передавал через мессенджер. В дальнейшем она передавалась в украинское Министерство обороны для «планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ».

Ранее в Луганской народной республике задержали корректировщицу огня, которая передавала данные и наводила огонь Вооруженных сил Украины на гражданские объекты поселка Новоайдар.