В ЛНР задержана корректировщица огня украинских войск

Согласно данным источника, по их наводке 21 сентября вооруженные силы Украины обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS.

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Задержана корректировщица огня вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, ей может грозить лишение свободы на 20 лет. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара», - рассказал источник.

Согласно словам источника, Боева работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке 21 сентября вооруженные силы Украины обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Также пострадали и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Сообщается, что Боева и Байов вместе передавали данные украинским войскам и спецслужбам, фиксировали результат работы артиллерии на видео. Кроме того, Боева предоставляла данные о сотрудниках администрации населенного пункта своей бывшей коллеге, чтобы та докладывала спецслужбам Украины.

«За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - сказал источник.

Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил шпиона украинской службы безопасности к 12 годам лишения свободы. Согласно заявлению МВД ЛНР, злоумышленник передавал данные СБУ о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России.