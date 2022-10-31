Под покровом ночи: в Даугавпилсе начали сносить обелиск в сквере Славы и стелу на улице 18 ноября

Территория огорожена, рабочие действуют под прикрытием полиции, сотрудники которой не подпускают горожан слишком близко.

© Видео: breakinglv, Twitter © Фото: dg_marchitect, Instagram

Латвийские власти приступили к сносу памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Основные события сейчас разворачиваются в Даугавпилсе, где рабочие намерены снести стелу на улице 18 Ноября и обелиск в сквере Славы. Демонтаж накануне анонсировал портал Baltnews.

Многочисленные горожане выходят на улицу в попытке помешать бульдозерам или в последний раз взглянуть на мемориалы. Многие из них выкладывают видео с места событий в Twitter и другие социальные сети. На кадрах видны не только рабочие, но и многочисленные сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что на границе Латвии, России и Белоруссии снесли часть памятника «Курган дружбы». Была демонтирована латвийская часть монумента. «Курган дружбы» возвели в 1959 году в честь русских, белорусских и латвийских партизан, сражавшихся в Великой Отечественной войне. На нем было выбито послание беречь мир. Для разрушения мемориальных плит использовали тяжелую технику.

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