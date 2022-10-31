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Постпред РФ прокомментировал идею включения Индии и Бразилии в Совбез ООН

Максим Крюков
04:34 31.10.2022
Как отметил Геннадий Гатилов, дискуссии о расширении Совбеза ООН идут крайне сложно, и за 20 лет они не дали никаких конкретных результатов.
Постпред РФ прокомментировал идею включения Индии и Бразилии в Совбез ООН
© Фото: Evan Schneider UN Photo Globallookpress
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Российская Федерация рассматривает Индию и Бразилию как серьезных претендентов на роль постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Дискуссия по вопросу расширения членского состава Совбеза ООН продолжается почти 20 лет. Есть разные предложения. В частности, упоминаются такие кандидатуры, как Германия, Япония, Индия и Бразилия. С нашей точки зрения, Совбез требует реформы через расширение за счет развивающихся стран. Почти половина нынешнего состава Совбеза из 15 стран - это представители западного лагеря. Наблюдается явная недопредставленность Африки, Азии и Латинской Америки», - сказал он в интервью газете «Известия».

Однако, как отметил постпред, дискуссии о расширении Совбеза ООН идут крайне сложно, и за 20 лет они не дали никаких конкретных результатов.

«Что касается Индии и Бразилии, они нами рассматриваются как серьезные претенденты на эту роль. Это вопрос дальнейших переговоров, ведь пока в этом плане подвижек нет. Хотя если мы хотим видеть Совбез ООН, отражающим интересы всех государств, то его реорганизация возможна только посредством географического и регионального расширения», - добавил Гатилов.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и Совета Безопасности организации. По его мнению, там должно быть отражено мировое многообразие.

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