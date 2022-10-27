Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры ООН и Совбеза этой организации

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Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и Совета безопасности ООН. По его мнению, там должно быть отражено мировое многообразие.

«Возможно, стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен», - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».