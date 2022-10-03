Литва высылает временного поверенного в делах России
© Фото: ТРК "Звезда"
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Литва высылает временного поверенного в делах России
© Фото: ТРК "Звезда"
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