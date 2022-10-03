Крашенников заявил, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя районами Николаевской области

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Херсонская область войдет в состав РФ с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы, сообщил глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Запорожская область входит в состав России в своих административных границах, отметил парламентарий.

«У нас по ДНР, ЛНР есть конституции, там четко написаны границы, тут вопросов нет. Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района Николаевской области, которые также входят в состав Херсонской области», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Луганская и Донецкая народные республики входят в состав РФ в границах 2014 года, по границам других субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Уже 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам областей провели референдумы, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.