В Киеве и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Киеве и еще двенадцати украинских областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По его информации, сирена звучит в Киевской Сумской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских правоохранителей, его организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.