На центральную часть России обрушатся ливни со снегом

Кроме того, в ночные и утренние часы на дорогах будет образовываться гололедица из-за возможных заморозков.

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в связи с прохождением североатлантического циклона по центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега, местами образуется снежный покров.

«В результате арктического вторжения ливни в Центральной России перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1-3 см», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале синоптика.

Также он добавил, что в ночные и утренние часы на дорогах будет образовываться гололедица из-за возможных заморозков.

Ранее в Москве выпал первый снег. Всего, как сообщают синоптики, в ночь на 31 октября в столице может выпасть до трех сантиметров снега. Автовладельцам, которые не успели «переобуться» на зимнюю резину, рекомендовали не выезжать на дороги.