Научные роты и уменьшение численности призывников: в Генштабе рассказали об осенней кампании

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский пообещал, что новобранцы не будут проходить службу на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО.

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Количество призывников в возрасте от 20 лет и старше значительно увеличилось. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он рассказал об особенностях осенней призывной кампании.

«Это обусловлено в том числе и тем, что в результате изменений в законодательстве призывники, получившие первую отсрочку в школе, вправе воспользоваться отсрочкой для обучения по программам среднего профессионального или высшего образования. Как следствие, количество 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2017 года сократилось, а количество призываемых граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось. Закономерно увеличилось число имеющих профессиональное образование. В настоящее время в Вооруженных Силах более половины военнослужащих по призыву имеют профессиональное образование», - отметил Бурдинский в интервью «Красной звезде».

С его слов, таких военнослужащих, как правило, направляют в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники. Продолжается также и комплектование научных рот.

«В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них восемь научных рот - технополиса ЭРА. В этих ротах прошли военную службу по призыву более четырех тысяч человек. Весной 2022 года на комплектование научных рот было направлено более 350 выпускников вузов. Комплектование осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны», - объяснил Евгений Бурдинский.

Этой осенью призыв новобранцев перенесли на месяц из-за проводимой в стране частичной мобилизации, рассказал он.

«Этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», - пообещал генерал-полковник.

Особое внимание будет уделено здоровью призывников, за состоянием которого будут следить также пристально, как и во время пандемии коронавирусной инфекции, уточнил Бурдинский.

«Это обязательная термометрия всех прибывающих в военные комиссариаты, тестирование призывников на сборных пунктах субъектов Российской Федерации на отсутствие коронавирусной инфекции <...> Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения в них сотрудников, новобранцев и военнослужащих при выявлении у них признаков заболевания», - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным объявил об окончании мероприятий частичной мобилизации. Глава ведомства отметил, что поставленные главой государства задачи успешно выполнены. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в стране. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.