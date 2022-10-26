В России продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России продлен до 3 ноября. Об этом проинформировала Росавиция. Ведомство также порекомендовало отечественным авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 28 октября 2022 года. Режим ограничения полетов на юге страны действует с 24 февраля.