Попова: в РФ наблюдается интенсивное снижение заболеваемости COVID

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Вторую неделю подряд в России довольно заметно падает заболеваемость COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Такую информацию сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, коронавирус сегодня ведет себя как стандартная вирусная инфекция. Как и ожидалось после летнего подъема, болезнь активно проявила себя после 7-10 сентября.

«Каждый год 1 сентября собираются коллективы.., и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций», - обозначила руководитель ведомства в беседе с ТАСС.

Как заметила Попова, в этом году COVID-19 уложился в предсказуемую динамику и теперь показывает интенсивное снижение заболеваемости. Специалист выразила надежду, что и в дальнейшем вирус продолжит вести себя так же, как обычные ОРВИ.

Вместе с тем врач предупредила россиян, что вскоре в стране активизируется грипп. В связи с этим Попова посоветовала привиться и, при ослабленном состоянии здоровья, носить маску в местах массового скопления людей.