Алиев рассказал о пяти основных принципах по нормализации отношений с Арменией

Азербайджанский президент заявил, что Карабахский конфликт был решен два года назад.

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о пяти основных принципах, на основании которых отношения с Арменией могут быть нормализованы. По его словам, это фундаментальные принципы международного права.

«Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт - это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего», - сказал Алиев.

Напомним, ранее Владимир Путин во время двусторонней встречи с Николом Пашиняном выразил надежду на новые шаги в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Предполагается, что сегодня лидеры России, Армении и Азербайджана договорятся о принятии документа, который станет основой мирного договора.