Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху

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В Сочи завершилась встреча российского, азербайджанского и армянского лидеров по вопросу Нагорного Карабаха. По ее итогам опубликовано совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Руководители стран отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечении безопасности в регионе. Кроме того, подчеркнута важность подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Также Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для нормализации отношений. Они условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, а Россия окажет этому всяческое содействие. Полный текст заявления лидеров стран опубликован на сайте Кремля.

Напомним, сегодня в Сочи прошла трехсторонняя встреча, в ходе которой обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора.