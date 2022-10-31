Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху
В Сочи завершилась встреча российского, азербайджанского и армянского лидеров по вопросу Нагорного Карабаха. По ее итогам опубликовано совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.
Руководители стран отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечении безопасности в регионе. Кроме того, подчеркнута важность подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Также Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для нормализации отношений. Они условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, а Россия окажет этому всяческое содействие. Полный текст заявления лидеров стран опубликован на сайте Кремля.
Напомним, сегодня в Сочи прошла трехсторонняя встреча, в ходе которой обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора.