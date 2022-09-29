Российские военные прибыли в Казахстан для участия в учениях ОДКБ

В Казахстане пройдут учения «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022».

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Российских военнослужащих и военную технику с военной базы в Таджикистане перебросили в Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. На юге страны пройдут учения Коллективных сил ОДКБ: «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022».

Самолет с контингентом из РФ вылетел с аэродрома Гиссар Таджикистана и приземлился на аэродроме Луговая Жамбылской области Казахстана. Подразделения бригад материально-технического обеспечения, с Кемеровской и Самарской областей приехали в страну по железной дороге.

Ранее сообщалось, что активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак. Военнослужащие развернули пункты управления, приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и маскировке техники.

Силы стран ОДКБ отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов