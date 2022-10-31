UK Defence Journal: в Европу отправляется вторая авианосная группа ВМС США

В настоящее время в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.

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В середине ноября в Европу прибудет авианосная группа Соединенных Штатов Америки, которую возглавит атомный авианосец USS Gerald Ford. Об этом пишет британский военный журнал UK Defence Journal.

Как сообщает издание, авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут, расположенную на юге Великобритании, при этом точная дата прибытия пока не раскрывается. К настоящему моменту официально никто данную информацию не подтвердил.

В пятницу, 28 октября, в пресс-службе Второго флота Военно-морских сил США сообщили, что USS Gerald Ford прибыл в Канаду в порт Галифакс. В настоящее время в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.

Ранее главнокомандующий ВМС США заявил о подготовке к войне с Китаем. По словам адмирала Майкла Гилдея, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут разгореться в течение года.