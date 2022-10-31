МО РФ: движение судов по «коридору безопасности» недопустимо из-за ведения боевых действий ВСУ

В военном ведомстве отметили, что украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против России.

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В Минобороны РФ рассказал, что движение судов по коридору безопасности «Черноморской инициативы» недопустимо из-за ведения боевых действий ВСУ.

«Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в текущих условиях «не может быть речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях».

Ранее сообщалось, что движение кораблей по коридору безопасности «Черноморской инициативы» было приостановлено.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.