МО РФ: движение кораблей по коридору безопасности «Черноморской инициативы» приостановлено
В Минобороны России заявили, что движение кораблей по коридору безопасности «Черноморской инициативы» было приостановлено.
«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено», - подчеркнул официальный представитель МО Игорь Конашенков.
Он уточнил, что Россия, как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а именно приостанавливает их действие.
По словам Конашенкова, в данных условиях «не может быть речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях».
Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии гарантий безопасности участников «Черноморской инициативы» из-за действий Киева. В частности, в ведомстве пояснили, что реализация проекта по вывозу украинской сельхозпродукции приостанавливается после атаки украинских БПЛА на корабли Черноморского флота РФ ранним утром 29 октября у Севастополя.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.