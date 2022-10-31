МО РФ: движение кораблей по коридору безопасности «Черноморской инициативы» приостановлено

Как отметили в военном ведомстве, Россия, как основной участник соглашений не выходит из них, а именно приостанавливает их действие.

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В Минобороны России заявили, что движение кораблей по коридору безопасности «Черноморской инициативы» было приостановлено.

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено», - подчеркнул официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Россия, как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а именно приостанавливает их действие.

По словам Конашенкова, в данных условиях «не может быть речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях».

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии гарантий безопасности участников «Черноморской инициативы» из-за действий Киева. В частности, в ведомстве пояснили, что реализация проекта по вывозу украинской сельхозпродукции приостанавливается после атаки украинских БПЛА на корабли Черноморского флота РФ ранним утром 29 октября у Севастополя.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.