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Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Тюмени

Сергей Лебедев
19:13 31.10.2022
Она установлена Российским военно-историческим обществом совместно с региональным правительством.
Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Тюмени
© Фото: Российское военно-историческое общество
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В понедельник в Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести». Почетное звание городу присвоили указом российского президента Владимира Путина в мае прошлого года.

«Звание «Город трудовой доблести» - это очень знаковое событие в истории нашего региона, это высокая оценка трудовым подвигам, которые были совершены нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. Из Тюмени на фронт шли торпедные катера, минометы, аккумуляторы, мотоциклы. Никто и никогда не сможет у нас отнять память о наших героях!», - сказал на открытии стелы губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стела установлена Российским военно-историческим обществом совместно с региональным правительством. На ее открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Юные тюменцы держали таблички десятков местных предприятий, ковавших Победу.

Приехавший в Тюмень заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко поздравил горожан с важным событием и передал слова приветствия от помощника Президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.

«Все для фронта» - эти слова звучали и воплощались в героические свершения в заводских цехах, конструкторских бюро и фабричных мастерских. «Все для Победы!» - жило в сердцах врачей и медицинских работников в госпиталях, подростков и женщин, заботливо собиравших на фронт подарки для бойцов Красной Армии. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня», - говорится в приветствии.

Стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, и светящейся части – олицетворяющей Великую Победу. Высота стелы составляет 19,45 метра. Цифры символизируют год окончания Великой Отечественной войны. Рядом размещены пилоны, посвященные трудовому подвигу тюменцев. В их оформлении использованы фотографии тех лет.

© Российское военно-историческое общество

Труженик тыла и почетный работник Тюменского судостроительного завода Анатолий Матвеевич Чистяков рассказал участникам торжественной церемонии о своем нелегком военном детстве, которое прошло в труде на колхозных полях. Ветеран призвал молодое поколение быть достойными памяти о подвигах предков. Вместе с активной участницей движения «Юнармия» Марией Алексеенко он заложил в основание стелы капсулу с посланием потомкам, которая будет вскрыта в год столетия Великой Победы. Участники торжественной церемонии почтили память героев фронта и тыла минутой молчания и возложили к стеле «Город трудовой доблести» цветы.

Напомним, в начале октября в Московском метрополитене запустили поезда с материалами фотовыставки Российского военно-исторического общества «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена освобождавшим Украину красноармейцам и участникам нынешней специальной военной операции.

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