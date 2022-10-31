В стране и мире Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Тюмени Сергей Лебедев Она установлена Российским военно-историческим обществом совместно с региональным правительством. © Фото: Российское военно-историческое общество Читайте нас на: В понедельник в Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести». Почетное звание городу присвоили указом российского президента Владимира Путина в мае прошлого года. «Звание «Город трудовой доблести» - это очень знаковое событие в истории нашего региона, это высокая оценка трудовым подвигам, которые были совершены нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. Из Тюмени на фронт шли торпедные катера, минометы, аккумуляторы, мотоциклы. Никто и никогда не сможет у нас отнять память о наших героях!», - сказал на открытии стелы губернатор Тюменской области Александр Моор. Стела установлена Российским военно-историческим обществом совместно с региональным правительством. На ее открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Юные тюменцы держали таблички десятков местных предприятий, ковавших Победу. Приехавший в Тюмень заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко поздравил горожан с важным событием и передал слова приветствия от помощника Президента России, председателя РВИО Владимира Мединского. «Все для фронта» - эти слова звучали и воплощались в героические свершения в заводских цехах, конструкторских бюро и фабричных мастерских. «Все для Победы!» - жило в сердцах врачей и медицинских работников в госпиталях, подростков и женщин, заботливо собиравших на фронт подарки для бойцов Красной Армии. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня», - говорится в приветствии. Стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, и светящейся части – олицетворяющей Великую Победу. Высота стелы составляет 19,45 метра. Цифры символизируют год окончания Великой Отечественной войны. Рядом размещены пилоны, посвященные трудовому подвигу тюменцев. В их оформлении использованы фотографии тех лет. © Российское военно-историческое общество Труженик тыла и почетный работник Тюменского судостроительного завода Анатолий Матвеевич Чистяков рассказал участникам торжественной церемонии о своем нелегком военном детстве, которое прошло в труде на колхозных полях. Ветеран призвал молодое поколение быть достойными памяти о подвигах предков. Вместе с активной участницей движения «Юнармия» Марией Алексеенко он заложил в основание стелы капсулу с посланием потомкам, которая будет вскрыта в год столетия Великой Победы. Участники торжественной церемонии почтили память героев фронта и тыла минутой молчания и возложили к стеле «Город трудовой доблести» цветы. Напомним, в начале октября в Московском метрополитене запустили поезда с материалами фотовыставки Российского военно-исторического общества «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена освобождавшим Украину красноармейцам и участникам нынешней специальной военной операции. Экспертное мнение и аналитика