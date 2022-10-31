«Их устраивало это»: Джабаров о реакции Запада на выход РФ из «продуктовой сделки»

По словам сенатора, он не представляет, как западные страны будут обходиться без российской помощи.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» рассказал о реакции Запада на выход России из «продуктовой сделки».

«Когда взрывались бомбы над кораблями Черноморского флота - все молчали. Как только Россия заявила, что после этого мы выходим из сделки - всполошились. То есть, их устраивало, что был произведен теракт против российского флота, зато не устраивает, что сделка была прекращена», - подчеркнул сенатор.

Джабаров предположил, что на Западе «считают нас совсем умалишенными, если нас бомбят, а мы будем продолжать поддерживать тот коридор, по которому они беспрепятственно вывозят зерно с Украины».

«Они сейчас говорят, что могут обойтись без России. Я слабо понимаю, как они обойдутся без России», - заключил российский сенатор.

Ранее в МИД России заявили, что действие «продуктовой сделки» приостановлено на неопределенный срок. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, действие сделки приостановлено в связи с действиями вооруженных сил Украины, которыми руководили британские специалисты.