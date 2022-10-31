Провокации Запада и угроза безопасности: что известно о выходе РФ из зерновой сделки

Официально о приостановке сделки на неопределенный срок Россия уведомила ООН и Турцию после удара беспилотниками по кораблям Черноморского флота.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Иван Родионов, РИА Новости

О возможном прекращении участия России в так называемой зерновой сделке по вывозу из Украины кукурузы и подсолнечника заговорили сразу после теракта на Крымском мосту. Когда появились сообщения, что завернутая в рулоны с пленкой взрывчатка попала в кузов грузовика из портов Одессы.

Официально о приостановке сделки на неопределенный срок Россия уведомила ООН и Турцию после удара беспилотниками по кораблям Черноморского флота. В Минобороны заявили, что атакой руководили британские инструкторы, программное обеспечение для беспилотников производила Канада.

Координаты их движения указывают на то, что как минимум один из беспилотников был запущен не с побережья Одессы, а из акватории Черного моря, как раз из зоны безопасности зернового коридора.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

В Кремле заявили, что по линии дипломатических и иных ведомств сейчас продолжаются контакты с Турцией, а также ООН. Срок действия зерновой сделки и так истекал 19 ноября. Прекратить ее досрочно вынудили действия Украины. Без участия России - под вопросом дальнейший вывоз зерна.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема. И она приобретает иной характер - гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», - считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, несмотря на предупреждения России, координационный центр в Стамбуле все-таки согласовал движение как минимум 14 торговых судов. Причем часть из них, как пишут на форумах, отключают возможность своего отслеживания. Вопрос: кто в таком случае будет гарантировать их безопасность?

«Здесь нужны какие-то договоренности, пусть неформальные, о правилах игры, что касается боевых действий в черноморской акватории», - сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Выход России из соглашения по вывозу украинского зерна неприятно удивил многих западных партнеров. Джо Байден назвал это возмутительным, а в НАТО потребовали от Москвы немедленно пересмотреть свое решение. С аналогичными заявлениями выступили и в Брюсселе.

«Их устраивало, что был произведен теракт против российского флота, а затем не устраивает, что сделка была прекращена. Они, видимо, считают нас совсем умалишенными, если нас бомбят, а мы будем поддерживать тот коридор, по которому они беспрепятственно вывозят зерно с Украины», - подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Такая обеспокоенность судьбой украинского зерна объясняется географией его поставок. Их треть приходилась как раз на страны ЕС и Великобританию. Еще 14% - Турция, 9% - Китай. Для сравнения, в Африку уплыл лишь каждый восьмой корабль.

О таком неравномерном распределении продовольствия Владимир Путин заявлял в сентябре на Восточном экономическом форуме. Тогда он планировал обсудить эту тему со своим турецким коллегой. Реджеп Эрдоган присутствовал и на подписании зерновой сделки в июле. На переговорах тогда нашу страну представлял министр обороны Сергей Шойгу.

«С помощью совместного механизма, который мы создали в Стамбуле, мы помогли относительно уменьшить (глобальный) продовольственный кризис, пустив в оборот 9,3 миллиона тонн украинского зерна по всему миру. Хотя Россия колеблется в этом вопросе, поскольку считает, что ей не предоставлены такие же возможности, мы будем решительно продолжать наши усилия на благо человечества», - подчеркнул Эрдоган.

Со своей стороны Россия заявляла о готовности обеспечить рынок собственной сельхозпродукцией. В минувшие выходные об этом напомнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В ближайшие четыре месяца Россия может безвозмездно поставить беднейшим странам до полумиллиона тонн зерна.