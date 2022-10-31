Появились подробности произошедшего с шахматистом Карповым

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что на чемпиона мира по шахматам напали на выходе из Госдумы.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В пресс-службе «Единой России» рассказали о состоянии шахматиста, депутата ГД Анатолия Карпова после травмы. Гроссмейстера доставили в одно из московских медучреждений.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», - говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы, передавало, что гроссмейстер был доставлен в больницу еще в минувшую субботу, 29 октября. Утверждалось, что у него перелом шейки бедра, а также черепно-мозговая травма.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. Утверждалось, что после произошедшего он в тяжелом состоянии попал в больницу.