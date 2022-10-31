Украина попросила отстранить Иран от ЧМ по футболу из-за «помощи» России

© Фото: imago sportfotodienst, GlobalLookPress

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Украины попросил Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) запретить Ирану участвовать в чемпионате мира.

Как утверждает украинская сторона, Иран якобы поставляет оружие России, в том числе и беспилотные аппараты, а также нарушает статьи 3 и 4 устава ФИФА, которые обязывают участников организации уважать права человека и бороться с дискриминацией, передает Sky Sports.

Ранее группа иранских футболистов и футбольных деятелей также потребовали от ФИФА отстранить национальную команду Ирана от ЧМ-2022.

Ранее в Министерстве иностранных дел России ответили на слухи об иранских дронах. В дипломатическом ведомстве такие сообщения назвали «притянутыми за уши».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал августовскую публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотных летательных аппаратов России одним из участившихся информационных вбросов. В МИД также подтвердили, что сообщения о беспилотниках уже не раз опровергались и Москвой, и Тегераном.