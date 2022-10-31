Армия Шойгу провел переговоры с коллегой из Турции Общение глав оборонных ведомств двух стран проходило по телефонной связи. © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Общение глав оборонных ведомств двух стран проходило по телефонной связи, сообщает Минобороны России. «Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской "зерновой инициативы"», - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер. Напомним, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ против кораблей Черноморского флота. Тем не менее в МИД РФ заявили, что российская сторона будет помогать странам Африки после произошедшей ситуации. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика