Мишустин призвал контролировать процесс выплат военнослужащим

Премьер-министр РФ также призвал ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также соцобеспечение их семей.

«Нужно... контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», - подчеркнул премьер на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Мишустин также указал на необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медизделий. Кроме этого, премьер-министр призвал предельно точно оценить реальные потребности Вооруженных сил страны и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Несколькими днями ранее Михаил Мишустин сообщил, что все средства, выделенные на денежное довольствие участникам спецоперации России на Украине, доведены до Министерства обороны РФ. По словам премьера, данная тема держится на контроле и ведется мониторинг осуществления выплат. Он также отметил, что продолжится информирование граждан о федеральных и региональных мерах поддержки.